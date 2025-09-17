Elba Marcovecchio calificó a Wanda Nara de mentirosa serial: "Es mucho peor que..."

La profesional apuntó contra Wanda Nara y reveló varias de sus supuestas mentiras en la batalla legal con Mauro Icardi.

Hoy 16:46

Elba Marcovecchio se manifestó con una cuota de sarcasmo al referirse a los supuestos engaños de Wanda Nara a Mauro Icardi en lo que respecta a Francesca e Isabella, como también a la teoría de que si entraba a la Argentina no podría salir.

El escándalo entre el futbolista y la empresaria de cosméticos parece estar más calmo que en otras ocasiones, cuando no pasaban ni 24 horas sin que surgiera algún motivo para que se enfrentaran fuertemente. En diálogo con Puro Show (El Trece), la letrada explicó que mucho de lo que se dice sobre su cliente no son ciertas.

En primer lugar, la representante legal salió a desmentir algunas versiones que venían tomando fuerza en los últimos días respecto a la situación judicial del futbolista. En ese sentido, aclaró que no existen medidas que lo condicionen de manera inmediata: “No tiene restricciones ni a su entrada ni a su salida al país. Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando", explicó.

Luego, Marcovecchio fue irónica al descartar que la mediática hubiera ofrecido llevar a Francesca e Isabella con Mauro a media hora de Turquía: “Lo que dicen no es así. ¿Si Wanda miente? Se los dejo a su criterio”.

Además, Marcovecchio aseguró estar muy al tanto del ejército de trolls que le adjudican a Nara para hostigar adversarios y afirmó: “Es mucho peor que eso... Esto no es la primera vez que pasa y me parece muy bien que Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, tome cartas en el asunto porque ella fue una de las principales víctimas”.