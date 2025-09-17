Resaltan el trabajo de equipos médicos santiagueños tras exitosas cirugías cardíacas pediátricas

La familia de un pequeño que fue intervenido en el hospital Regional y luego monitoreado por profesionales del CePSI agradeció la tarea de los equipos médicos y ponderó el trabajo de los profesionales santiagueños.

Hoy 17:05

La salud pública de Santiago del Estero volvió a mostrar su compromiso y calidad profesional con tres intervenciones cardíacas pediátricas realizadas en el Hospital Regional "Ramón Carrillo", que culminaron de manera exitosa. A estas tres intervenciones, se suman otras dos realizadas a pacientes adultos. Los cinco fueron sometidos a cirugías cardiovasculres por hemodinamia en el Servicio de Hemodinamia del principal centro asistencial de Santiago del Estero.

Uno de los pequeños pacientes fue Joako Anrríquez, quien junto a su familia expresó públicamente un agradecimiento al equipo médico que lo atendió. En especial, destacaron la labor de la doctora Silvina Bacurti, cardióloga y pediatra, a quien describieron como "un ángel" por su entrega, paciencia y dedicación en el tratamiento del niño.

Con una dedicatoria especial y una publicación en las redes sociales, la familia también resaltó el trabajo conjunto de los profesionales del CEPSI Eva Perón, del área de Cardiología Infantil y del Hospital Regional, quienes realizaron la cirugía con dispositivos para resolver la afección en el corazón del pequeño. "Gracias a Dios todo fue un éxito. El trabajo en el hospital Regional y la atención en el CEPSI fueron impecables", señalaron en el mensaje compartido.



Procedimientos exitosos realizados por profesionales santiagueños

Según se supo, entre el martes 16 y este miércoles 17, se realizaron exitosamente en el Servicio de Hemodinamia del Hospital Regional cinco cirugías cardiacas a través de cateterismo (cierre de comunicación interauricular), en tres pacientes pediátricos y dos pacientes adultos.

Los procedimientos los realizaron los doctores Santiago Coroleu y Germán Henestrosa, quienes trabajaron en conjunto con el Servicio de Cardiología Infantil e internación del CEPSI, y los servicios de Cardiología, anestesia e internación del Hospital Regional Ramón Carrillo, lo que pone de relieve la importancia del trabajo en equipo entre diferentes efectores de la atención de la salud de la provincia.

Las redes fueron testigos del sentido agradecimiento de la familia de Joako.

“Dios bendiga esas manos y su sabiduría, pero sobre todo Dios bendiga a cada ser humano que ofrece su atención y se interesa por resolverla”, destaca la publicación en otra de sus partes.

Las palabras de gratitud se extendieron asimismo al Ministerio de Salud de la provincia y a la gestión del gobernador Gerardo Zamora, por sostener y fortalecer un sistema que permite que niños y niñas accedan a soluciones de alta complejidad en la salud pública santiagueña.