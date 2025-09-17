Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 SEP 2025 | 26º
X
Somos Deporte

La Reserva de Central Córdoba rescató un empate ante Tigre

El duelo correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional de Fútbol de AFA se disputó en el estadio Alfredo Terrera.

Hoy 22:44

La Reserva de Central Córdoba igualó 1-1 frente a Tigre, en uno de los encuentros correspondientes a la 10ª fecha del Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional de Fútbol de AFA, disputado en el estadio Alfredo Terrera.

El equipo visitante abrió el marcador a los 4 minutos de la primera parte a través de Lautaro Andrusisen. En el complemento, a los 17, Agustín Romero anotó la igualdad para el Ferroviario.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán llegó a los 13 puntos, aunque salió de los puestos de clasificación a los playoffs.

El próximo compromiso de la Reserva de central Córdoba será el jueves 25 de septiembre, desde las 15, cuando visite a la de Argentinos Juniors en el predio CEFFA.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me casé con el hijo del hombre que mató a mi madre”: la historia de amor que surgió de una tragedia
  2. 2. Una joven policía es estafada en $30 millones con la compra de una casa
  3. 3. Diputados rechazó los vetos de Milei al Garrahan y las universidades
  4. 4. Pese a la reacción, River cayó ante Palmeiras en el Monumental y define la serie de cuartos en Brasil
  5. 5. El tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Santiago del Estero: tormentas y 31ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT