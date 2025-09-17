La Reserva de Central Córdoba rescató un empate ante Tigre

El duelo correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional de Fútbol de AFA se disputó en el estadio Alfredo Terrera.

Hoy 22:44

La Reserva de Central Córdoba igualó 1-1 frente a Tigre, en uno de los encuentros correspondientes a la 10ª fecha del Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional de Fútbol de AFA, disputado en el estadio Alfredo Terrera.

El equipo visitante abrió el marcador a los 4 minutos de la primera parte a través de Lautaro Andrusisen. En el complemento, a los 17, Agustín Romero anotó la igualdad para el Ferroviario.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán llegó a los 13 puntos, aunque salió de los puestos de clasificación a los playoffs.

El próximo compromiso de la Reserva de central Córdoba será el jueves 25 de septiembre, desde las 15, cuando visite a la de Argentinos Juniors en el predio CEFFA.