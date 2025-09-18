Batalla campal en un boliche terminó con dos jóvenes heridos y varios detenidos

El incidente se registró en un local bailable ubicado en Palermo, Buenos Aires, y se habría iniciado por el robo de una cadena.

Hoy 08:19

En violento episodio se registró este jueves a la madrugada a la salida del boliche Ink, ubicado sobre la avenida Coronel Niceto Vega en el barrio porteño de Palermo, donde dos jóvenes de 18 y 25 años fueron apuñalados.

Ambos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Fernández. Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo de seguridad que culminó con la detención de al menos cinco personas.

Según pudo saber el diario La Nación, alrededor de las 5 de este jueves un grupo se enfrentó a los golpes afuera del local después de un altercado que había empezado adentro tras el supuesto robo de una cadena a un joven.

Así, cuando la pelea ya había pasado a la puerta del boliche palermitano, dos jóvenes de 18 y 25 años fueron apuñalados; a uno de ellos le dieron un puntazo en la cara. Todos los cortes fueron con botellas.

Cuando la Policía de la Ciudad llegó a las inmediaciones del lugar, en Niceto Vega 5635 -entre Bonpland y Fitz Roy-, se identificaron al menos cinco agresores que fueron detenidos. Ellos fueron señalados por uno de los denunciantes.

Los jóvenes que fueron apuñalados, por su parte, fueron trasladados por una unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Fernández, donde permanecen internados sin riesgo de vida.

En los videos difundidos en las redes sociales se puede ver a al menos una persona tendida en el asfalto y manchas de sangre en distintos puntos de la vereda.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, contó más detalles del operativo. “Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 25. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Y el otro con múltiples heridas, ambos derivados al Fernández”, indicó el doctor en diálogo con TN.