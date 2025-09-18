Ingresar
Viviendas Colón celebra 22 años construyendo hogares y sigue creciendo en Santiago del Estero

Fundada en Salta y atendida por sus propios dueños, la firma se destaca por contar con fábrica propia, mano de obra calificada y un área de arquitectura que diseña proyectos a medida.

Hoy 09:00

Este mes, Viviendas Colón celebra su aniversario Nº22, consolidándose como la empresa constructora con mayor trayectoria del NOA y reafirmando su compromiso de acercar a cada familia la posibilidad de tener su casa propia.

Con más de dos décadas de experiencia y cientos de hogares entregados, la firma continúa brindando asesoramiento personalizado y presentando sus nuevas promociones en planes de construcción con entrega asegurada y servicio contraentrega.

Todos los viernes de 9 a 17 hs, los vecinos de Santiago del Estero pueden acercarse al stand ubicado en Av. Moreno (S) 775, Capital, donde recibirán atención directa y sin intermediarios por parte del equipo especializado.

Trayectoria y confianza en la región

Fundada en Salta y atendida por sus propios dueños, Viviendas Colón se destaca por contar con fábrica propia, mano de obra calificada y un área de arquitectura que diseña proyectos a medida, adaptados a las necesidades de cada cliente.

Diseños que se adaptan a cada estilo de vida

La empresa ofrece un amplio abanico de opciones: desde casas tipo cabaña, minimalistas y americanas, hasta desarrollos en dos plantas. Todas pueden construirse en sistema en seco o húmedo, con la posibilidad de personalizar cada detalle.

Importante: para acceder a los planes, el cliente debe contar con un terreno, fondo de casa, patio o incluso puede optar por construir sobre una losa ya existente.

En el marco del aniversario, quienes se acerquen al stand podrán acceder a promociones especiales y planes de financiación flexibles, ideales para comenzar a proyectar la vivienda propia con respaldo y seguridad.

Con presencia en Salta, Tucumán, Jujuy y ahora en Santiago del Estero, Viviendas Colón celebra 22 años de trayectoria y se posiciona como la opción más confiable del NOA para construir hogares de calidad.

Para más información o consultas: 3856098352 o en el enlace:https://wa.link/9fkwi0

