La reacción de Milei tras el revés en Diputados: “Tenés a los kukas y a los antikukas que votan igual pero disfrazados de republicanos”

El Presidente utilizó su red social X para dar su primera opinión tras los vetos que fueron rechazados ayer en la Cámara Baja.

Hoy 10:05

El presidente Javier Milei apuntó contra la oposición tras la dura derrota que sufrió este miércoles en la Cámara de Diputados, donde los legisladores rechazaron los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, y afirmó que "votar al Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza".

A los votos de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y un sector de la Coalición Cívica se sumaron apoyos de otros bloques tradicionalmente cercanos al Gobierno como parte del PRO, algunos "radicales con peluca" y exaliados libertarios.

"En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los 'antikukas' que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos", sostuvo Milei este jueves en X, y advirtió a sus seguidores: "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza".

"Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!", concluyó. El rechazo a los vetos aún debe ser confirmado por el Senado, pero el Presidente sabe que será difícil sostenerlos porque el bloque de La Libertad Avanza (LLA) no es mayoría.

Este jueves será otra jornada caliente en el Congreso: en una sesión convocada desde las 11, los senadores de la oposición buscarán rechazar el veto presidencial a la ley que impone giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, Milei reposteó un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que acusó a los legisladores de tratar de "romper el equilibrio fiscal" para "voltear" al Gobierno. "Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", agregó.