Procesaron a Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por la apropiación de marcas del Diez

La Justicia investiga la presunta explotación indebida de los derechos comerciales vinculados al ídolo. También fueron alcanzados su cuñado Maximiliano Pomargo, un exadministrador y una escribana.

Hoy 21:13

La Justicia dispuso el procesamiento y embargo de Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, en la causa que investiga la supuesta apropiación ilegal y explotación indebida de las marcas relacionadas con el exfutbolista.

La medida también involucra a su cuñado, Maximiliano Pomargo; a Sergio Alejandro Garmendia, quien había sido designado como administrador; a una escribana; y a dos hermanas del propio Maradona, Rita Mabel y Claudia Nora Maradona.

De acuerdo al fallo difundido por TN, las hijas del Diez presentaron documentación que revelaría movimientos de dinero en cuentas radicadas en paraísos fiscales. Estos fondos estarían vinculados a contratos comerciales celebrados bajo la marca de su padre y que habrían beneficiado directamente a Morla y a su entorno cercano.

El camino judicial tuvo idas y vueltas. En un primer momento, Morla había sido indagado y sobreseído. Sin embargo, una nueva resolución cambió su situación procesal y dictó su procesamiento con un embargo preventivo, lo que lo vuelve a colocar en el centro de las sospechas sobre el entramado económico y legal en torno al legado del ídolo.

La causa también apunta a Pomargo, quien estuvo junto a Maradona en sus últimos días en la casa de Tigre y fue una de las personas presentes el 25 de noviembre de 2020, día de su fallecimiento. A su vez, Garmendia figura como parte del esquema de control de contratos y derechos comerciales.

Con esta decisión, la investigación expone nuevamente las tensiones entre los herederos legítimos del Diez y el círculo más cercano que lo acompañó en sus últimos años, en medio de una compleja disputa por la herencia simbólica y económica de Diego Maradona.