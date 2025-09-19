"El gobierno va a defender el tipo de cambio a rajatabla"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:30

El licenciado Osvaldo Granados analizó en su columna de este viernes para Radio Panorama, la situación económica y la política cambiaria de cara a las elecciones de octubre.

“Esta es una situación un poco bizarra, estamos esperando el 23 de octubre para ver cómo termina la película, si va a ser una película de terror o una comedia”, señaló Granados.

En cuanto a la intervención del ministro de Finanzas Luis Caputo, Granados comentó: “Ayer fue más allá, directamente a la política. Escribió que están tratando de golpear al presidente para recuperar los kioscos y los negocios que se perdieron en los últimos dos años. Pero las cosas hoy se mueven de otra manera: tuvieron que salir a vender dólares, 379 millones”.

El especialista explicó que las empresas a fin de mes necesitan pesos para pagar sueldos, por lo que no cree que el tipo de cambio siga subiendo. “Todo depende de las elecciones de octubre. En el mercado decide el empresario, los fondos comunes de inversión, entonces el gobierno va al tipo de cambio lo va a defender a rajatabla hasta que se tenga que cortar".

"Van a tener que buscar consenso con gente a la que en algún momento maltrató, el PRO, algunos gobernadores. La oposición creció con los errores de este gobierno, algunos de manual. ¿Cuál es la propuesta a cambio?”, agregó.

Por último, Granados hizo referencia a la situación interna de la oposición: “Parece ser Kicillof que todavía no llamó a Cristina y tiene un enfrentamiento con Máximo. Y él dice que el equilibrio fiscal no le interesa, pero lo mejor es cuando le preguntaron si va a pagar la deuda, y dijo que el FMI prestó de manera irresponsable”.