Alumnos del paraje Puesto Nuevo recorrieron instituciones de la ciudad de Fernández

Estudiantes de la escuela Nº 1226 y del Jardín Nº 709 participaron del programa "Recorriendo Mi Ciudad" y conocieron edificios municipales, espacios culturales y deportivos.

Hoy 17:05
Fernandez

Alumnos de la escuela Nº 1226 "Justo José de Urquiza" y del Jardín anexo Nº 709 "Manitos de Algodón", del paraje Puesto Nuevo, realizaron un recorrido por diversas instituciones de la ciudad de Fernández, en el marco del programa “Recorriendo Mi Ciudad”.

Fernandez Fernandez

Durante la visita, los chicos fueron recibidos en el edificio municipal por el Intendente Dr. Víctor Araujo, quien recibió presentes y mucho cariño de los niños.

El recorrido continuó por la ciudad, incluyendo las modernas instalaciones del Polideportivo, su Natatorio semi profesional, y las canchas de hockey y pádel, donde los estudiantes pudieron jugar y recorrer los espacios.

Además, los alumnos conocieron el renovado Centro Cultural "Sixto Palavecino", la nueva Terminal de Ómnibus, el nuevo Hospital, y la cancha de básquet del FBBC, disfrutando de una jornada de aprendizaje y entretenimiento fuera del aula.

