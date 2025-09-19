Manuel Cuevas: “Es un orgullo poner en juego esta Copa homenajeando a Canal 7”

El presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol visitó los estudios de Noticiero 7 y palpitó la primera final del Torneo Clausura entre Sportivo Fernández y Comercio.

“Estamos satisfechos por haber llegado al final de la temporada de la manera que lo hicimos con los dos torneos. Espero que vivamos una fiesta el domingo en Fernández y después en Comercio. Venimos haciendo esto los últimos años, cumpliendo con el calendario”, señaló Cuevas, quien además destacó que el fútbol local mantiene intacta la pasión en cada cancha de la provincia.

Al hacer un balance de la temporada, el dirigente resaltó el crecimiento del fútbol santiagueño pese al contexto económico: “El balance es altamente positivo, más allá de las dificultades que repercuten en los clubes. Seguimos con un equipo en la Liga Profesional, dos en la Primera Nacional, uno en el Federal A y con el Estadio Único como escenario de finales. En ese contexto tratamos de enmarcar lo que es la Liga Santiagueña”.

Mirando al futuro, Cuevas palpitó el comienzo del Torneo Regional Federal Amateur, donde más de 16 equipos santiagueños serán protagonistas. “Hoy estamos con 9 ligas oficiales en la provincia, es enorme el esfuerzo en el interior para llevar adelante las competencias. Esto nos hace levantar la vara”, puntualizó.

Finalmente, el presidente expresó su satisfacción por el significado especial de esta definición: “Es un orgullo para la Liga Santiagueña de Fútbol poner en juego esta Copa homenajeando los 60 años de Canal 7. Agradecemos el espacio que nos brindan y por difundir nuestra actividad siempre”.