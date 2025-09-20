El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 20 de septiembre: anticipan máxima de 36° y probables tormentas en horas de la noche

Según el Servicio Meteorológico Nacional, será una jornada con cielo parcialmente cubierto. Cuáles serán las condiciones para los días venideros.

Hoy 06:09

La primavera está cada vez más cerca y en Santiago del Estero las altas temperaturas lo hacen saber a cada instante. Sí, la provincia tendrá este sábado otra jornada de intenso calor, con una máxima que alcanzaría los 36 grados en horas de la siesta-tarde.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional en su página web, se espera que el cielo se mantenga parcialmente cubierto durante gran parte del día y en horas de la noche podrían registrarse tormentas y chaparrones aislados. Los vientos, precisa el organismo nacional, soplarán principalmente del sector sureste, en horas de la mañana, rotando al norte, en horas de la tarde.

Para el domingo, precisa el SMN, se espera un descenso en los registros, con una mínima de 14 grados y una máxima de 27. No se descarta la posibilidad de que en horas de la madrugada y la mañana se registren algunas tormentas aisladas.

Por su parte, el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se esperan condiciones agradables, con una máxima de 26 grados y una mínima de 9.