Sin Cavani ni el Changuito Zeballos, los concentrados de Boca para recibir a Central Córdoba

Después del entrenamiento matutino salió la lista de 24 jugadores para el partido de este domingo a las 21.15 en la Bombonera. Con ausencias y regresos, Russo tiene todo listo para un nuevo compromiso como local.

Hoy 14:35

Boca Juniors definió la nómina de 24 jugadores convocados por Miguel Ángel Russo para el duelo de este domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que se disputará desde las 21.15 en La Bombonera por la novena fecha del Torneo Clausura. Tal como se preveía, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos quedaron descartados por distintas lesiones.

El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho, mientras que el “Changuito” arrastra una molestia en uno de sus tobillos. A estas bajas se suma la ausencia de Milton Delgado, citado a la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial, donde también participará Dylan Gorosito, mientras que Gadiel Paoli fue convocado por Paraguay.

Si bien Ander Herrera ya se entrena con el plantel tras un problema muscular, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y lo dejará fuera de la convocatoria. Tampoco estarán Lucas Blondel, Mateo Mendía e Ignacio Miramón, quienes no son prioridad en la consideración del DT.

Las novedades positivas pasan por las reapariciones de Kevin Zenón y Agustín Martegani, ambos recuperados y disponibles tras largos períodos sin sumar minutos oficiales.

De no mediar cambios de último momento, la probable formación de Boca frente al Ferroviario sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; y Milton Giménez (en lugar de Cavani).