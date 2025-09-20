Cuántos puntos necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El Xeneize debe seguir sumando para entrar directamente a la próxima edición del certamen continental, que no juega hace dos años.

Hoy 14:45

Boca Juniors atraviesa un cierre de año decisivo. El equipo de Miguel Ángel Russo no puede darse el lujo de quedar afuera de la Copa Libertadores por tercer año consecutivo, y por eso concentra todos sus esfuerzos en el Torneo Clausura 2025, donde busca asegurar su lugar en el certamen continental a través de la tabla anual.

Actualmente, el Xeneize suma 46 puntos, se ubica segundo y ocupa puestos de clasificación directa. Sin embargo, restan ocho fechas (24 unidades en juego) y la disputa sigue abierta. El análisis de los antecedentes recientes permite estimar el camino a seguir: con 58 puntos —es decir, al menos cuatro triunfos en lo que queda del Clausura— Boca alcanzaría el 60% de eficacia, un registro que en las últimas tres ediciones garantizó la clasificación.

En las temporadas anteriores, los equipos que ingresaron de manera directa reunieron entre 64 y 70 puntos en 41 partidos. En este 2025, con el nuevo formato que solo contabiliza 32 encuentros, la vara se reduce. Así, Boca necesitaría 12 puntos más para no depender de terceros.

El panorama, igualmente, tiene matices. El campeón del Clausura libera un cupo, al igual que los ganadores de la Copa Argentina y la Copa Libertadores. En este contexto, River podría abrir una plaza extra, mientras que Platense ya tiene asegurado su boleto por ser campeón del Apertura.

En la actualidad, River lidera la tabla anual con 49 unidades, seguido por Boca con 46 y Rosario Central, también con 46 pero con un partido menos. El Canalla debe completar su duelo suspendido frente a Sarmiento en Junín, y con solo sumar podría superar al equipo de Russo.

El próximo compromiso será clave: el Xeneize recibirá a Central Córdoba el domingo en La Bombonera, con la obligación de sumar para seguir firme en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.