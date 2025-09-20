Cuándo fue la última vez que Comercio y Sportivo Fernández gritaron campeón en el fútbol santiagueño

El Tripero y el Albiceleste disputarán la gran final del Torneo Clausura desde este domingo con transmisión de Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 17:14

Este domingo se pondrá en marcha la gran final del Torneo Clausura "60 años de Canal 7" de la Liga Santiagueña de Fútbol, donde Comercio y Sportivo Fernández se enfrentarán en el primer partido de la serie decisiva. El encuentro comenzará a las 16 en la “Capital del Agro” y contará con la transmisión en vivo de Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

El Tripero y el Albiceleste buscarán reencontrarse con un título luego de varios años de sequía en el fútbol local. La expectativa es enorme en ambas parcialidades, que sueñan con volver a gritar campeón.

La última vez de Comercio

El conjunto de barrio Norte no levanta un trofeo desde el Torneo Anual 2001, cuando un equipo dirigido por Luis Vella se consagró con jugadores recordados como Jorge Montes, Sebastián Guzmán, “Tola” Ávila, Raúl “Piki” Gramajo, el “Indio” Medina, Gustavo Carabajal, “Kiko” Gerez y César Robles. Ahora, más de dos décadas después, Comercio tendrá la oportunidad de cortar esa larga racha.

Foto archivo

El último grito de Sportivo

El Albiceleste disfrutó su última consagración en 2018, un año histórico en el que conquistó la Copa Santiago y la Recopa Santiago. Primero venció a Güemes en la final, con un 2-0 como visitante y un 1-1 en su casa. Luego, en el estadio “Alfredo Terrera”, derrotó a Sarmiento en los penales (4-2) tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Aquella campaña inolvidable tuvo como protagonistas a nombres como Nelson Cura, Franco Santillán, Franco Rossi, Oscar D’Amato, Exequiel Vergara, Maximiliano Carabajal, César Rivera, Francisco Corral, Emanuel Fernández y Mariano Pavón, bajo la conducción de Jorge Woitquivich.

Con ambos equipos decididos a escribir una nueva página en su historia, la definición del Clausura promete emociones fuertes desde el pitazo inicial en Fernández.