Con el regreso de Lucas Varaldo, De Felippe confirmó los convocados para visitar a Boca

El delantero dejó atrás la lesión y está a disposición del DT para el partido de este domingo en La Bombonera.

Lucas Varaldo Central Córdoba

Central Córdoba visitará este domingo a Boca en La Bombonera desde las 21.15 en el marco de la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Ferro podrá volver a contar para este partido con el delantero Lucas Varaldo, quien dejó atrás una dura lesión y está en la lista da convocados que dio a conocer este sábado Omar De Felippe.

Varaldo sufrió en enero una grave lesión en su rodilla izquierda en el mes de enero, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y tras varios meses de recuperación, está en condiciones de volver, lo que significa una gran noticia para todo Central Córdoba.

