El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 21 de septiembre: la primavera comienza inestable y con 25° de máxima

Según el Servicio Meteorológico Nacional, podrían registrarse chaparrones aislados durante la mañana.

Hoy 05:20

Y llegó el esperado 21 de septiembre, y con él la primavera. Sí, la estación más linda del año comienza este domingo y en materia climática se hará notar con una jornada agradable, no tan calurosa como las del viernes y sábado pasados.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, se espera que la máxima trepe hasta los 25 grados y no se descarta la caída de alguna tormenta aislada, al menos en horas de la mañana. Los vientos, agrega el organismo, soplarán principalmente del sector sur.

Por su parte, para el lunes, en el arranque de una nueva semana escolar y laboral, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12 grados de mínima y 26 de máxima, con cielo despejado y sin probabilidades de chaparrones o tormentas aisladas.

El martes el sol se hará sentir y la temperatura podría superar los 30 grados, especifica el SMN en su pronóstico extendido.