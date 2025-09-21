Wanda Nara generó debate por posar sin corpiño para una foto al lado de Maxi López

El reencuentro familiar de Wanda Nara con Maxi López fue el centro de atención en las redes sociales, principalmente por una foto en la que la conductora posó sin corpiño debajo de su remera.

Hoy 12:47

Wanda Nara se reencontró con Maxi López y en las últimas horas llamó la atención en las redes sociales una particular foto que se sacó junto a él. La imagen fue compartida en sus historias de Instagram y lo que más generó debate fue su look: una remera blanca ajustada al cuerpo sin corpiño debajo.

La foto, tomada en el comedor de una casa, muestra a Wanda posando junto al exfutbolista y sus tres hijos: Valentino, Benedicto y Constantino. También se encuentran Zaira y Andrés Nara. Esta foto fue tomada durante el reencuentro familiar en Buenos Aires, donde Maxi López, quien vive en Suiza con su esposa Daniela Christiansson, viajó a la Argentina para ver a sus hijos y participar en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), el programa que Wanda conduce.

Morena Rial, una de las personas del espectáculo que se hizo eco de la publicación, cuestionó la elección de Wanda de posar de esa forma, diciendo: "¿Qué necesidad tenía Wanda de sacarse fotos con Maxi López en remera sin corpiño?". Wanda, como es habitual, respondió con humor y desafiante: "¡Que todos hablen! Y lo logró".