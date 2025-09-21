Delfina María Mesples fue elegida Representante Provincial de los Estudiantes 2025 en Las Termas

El evento fue organizado por la Dirección de la Juventud y se realizó en las inmediaciones de Casino del Sol, frente a la Plaza San Martín de la ciudad termal.
Delfina María Mesples, del Colegio Hermano Hermas de Bruijn de la ciudad Capital, fue elegida Representante Provincial de los Estudiantes 2025, en una velada cargada de emociones y con gran cantidad de público que se desarrolló en Las Termas de Río Hondo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En representación del Gobierno provincial estuvieron el director de la Juventud, Ariel Zorribas, y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; acompañados por el intendente Jorge Mukdise; la modelo y conductora Sofía Zamolo y el modelo y actor Mario Guerci; junto al diseñador santigueño Luis Guerra, quien presentó su nueva colección de temporada.
El evento fue organizado por la Dirección de la Juventud y se realizó en las inmediaciones de Casino del Sol, frente a la Plaza San Martín de la ciudad termal.
Participo también Renata Morante, Representante Provincial de los Estudiantes 2024, quien realizó el traspaso de los atributos a Delfina María Mesples, quien representará a Santiago del Estero en el certamen nacional que se llevará a cabo en Jujuy.
El jurado también eligió como segunda dama de honor a Thiara Candela Aguirre de la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Las Termas; como primera dama de honor a Sara Micaela Anauate del Colegio Absalón Rojas de la Capital; como segunda representante a Brisa Gómez Abdala, de la Comercio Gral. San Martín de La Banda, y como primer representante a Tiziana Chiaraviglio Ingrata del Instituto Monseñor Jorge Gottau de la Capital.