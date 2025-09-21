Delfina María Mesples fue elegida Representante Provincial de los Estudiantes 2025 en Las Termas

El evento fue organizado por la Dirección de la Juventud y se realizó en las inmediaciones de Casino del Sol, frente a la Plaza San Martín de la ciudad termal.

Hoy 14:51

Delfina María Mesples, del Colegio Hermano Hermas de Bruijn de la ciudad Capital, fue elegida Representante Provincial de los Estudiantes 2025, en una velada cargada de emociones y con gran cantidad de público que se desarrolló en Las Termas de Río Hondo.

En representación del Gobierno provincial estuvieron el director de la Juventud, Ariel Zorribas, y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; acompañados por el intendente Jorge Mukdise; la modelo y conductora Sofía Zamolo y el modelo y actor Mario Guerci; junto al diseñador santigueño Luis Guerra, quien presentó su nueva colección de temporada.

Participo también Renata Morante, Representante Provincial de los Estudiantes 2024, quien realizó el traspaso de los atributos a Delfina María Mesples, quien representará a Santiago del Estero en el certamen nacional que se llevará a cabo en Jujuy.

El jurado también eligió como segunda dama de honor a Thiara Candela Aguirre de la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Las Termas; como primera dama de honor a Sara Micaela Anauate del Colegio Absalón Rojas de la Capital; como segunda representante a Brisa Gómez Abdala, de la Comercio Gral. San Martín de La Banda, y como primer representante a Tiziana Chiaraviglio Ingrata del Instituto Monseñor Jorge Gottau de la Capital.