"Uniendo Pueblos" presentó un capítulo dedicado a la ciudad de Bandera

El nuevo especial de la docuserie de Canal 7, que celebra los 60 años de la emisora, destacó la historia, la cultura y los proyectos de desarrollo de esta localidad santiagueña.

Hoy 16:13

Este domingo, Uniendo Pueblos estrenó su nuevo capítulo, dedicado a Bandera, ciudad del departamento Belgrano. Este especial, que ya está disponible para su visualización, recorre el espíritu de trabajo de la comunidad, su producción agropecuaria y los proyectos de desarrollo que han permitido un progreso sostenido en el interior de Santiago del Estero.

A través de testimonios de vecinos y referentes locales, el capítulo pone en valor el esfuerzo colectivo que fortalece la identidad de Bandera. En el programa se reflejan cómo las tradiciones de la comunidad se han fusionado con proyectos innovadores, asegurando un futuro de crecimiento y desarrollo.

Además, el informe presenta imágenes exclusivas que muestran cómo la tradición y modernidad se combinan, brindando una visión amplia de la ciudad, con un enfoque en su proyección hacia el futuro.

Con emocionantes relatos y una mirada profunda sobre la historia de Bandera, este capítulo es una invitación a descubrir los valores que definen a esta ciudad santiagueña.

