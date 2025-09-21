Ingresar
Estudiantes, con la mente en la Libertadores, recibe a Defensa y Justicia en La Plata

El Pincha, que debe afrontar la revancha ante Flamengo, se mide con el Halcón de Varela.

Hoy 06:16

Estudiantes enfrentará este lunes a Defensa y Justicia desde las 19.00 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será arbitrado por Sebastián Martínez, con la asistencia de Germán Delfino en el VAR, y televisado por ESPN Premium.

El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, arrastra tres derrotas consecutivas, aunque dejó una buena imagen en el cierre de la ida ante Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La gran deuda del equipo platense está en los primeros quince minutos de juego, período en el que recibió dos goles en sus últimas tres presentaciones (ante Central Córdoba, River y el propio Mengao).

Con la revancha copera en el horizonte, Estudiantes intentará reencontrarse con la victoria en el torneo local para cortar la racha negativa y llegar con confianza al duelo decisivo del jueves en Brasil.

Por su parte, el Halcón de Mariano Soso viene de perder 2-1 ante Platense y buscará recuperarse en La Plata. Antes de ese traspié, Defensa sostenía un invicto de cuatro encuentros que lo había acercado a los puestos de playoffs. El objetivo ahora es sumar de a tres para seguir escalando en la tabla y acercarse a las plazas de Copa Sudamericana, de las que lo separan cinco unidades.

