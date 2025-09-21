Estudiantes venció a Defensa y Justicia y quedó a tiro de la cima

El Pincha se impuso por 1 a 0 sobre el Halcón de Varela en La Plata.

Hoy 21:53

Estudiantes de La Plata se impuso por 1-0 a Defensa y Justicia en el Estadio UNO, en un triunfo trabajado que se definió con un gol en contra de Rafael Delgado. La victoria desató la euforia de los hinchas albirrojos, que ya piensan en la Copa Libertadores y en la posibilidad de revertir la serie ante Flamengo.

El Pincha, que presentó una formación alternativa bajo la conducción de Eduardo Domínguez, supo sufrir y resistir los avances del Halcón antes de quedarse con tres puntos fundamentales en el Torneo Clausura.

Con este resultado, Estudiantes alcanzó la tercera posición de la Zona A con 15 puntos, misma cantidad que Barracas Central, aunque el Guapo tiene mejor diferencia de gol. Además, el equipo platense quedó a un solo punto del líder Unión, lo que lo mantiene con serias aspiraciones de pelear por el primer puesto.