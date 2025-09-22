Un cerrajero se hizo viral en TikTok mostrando cuánto gana en un solo día de trabajo

En solo 24 horas, un cerrajero recaudó casi medio millón de pesos, y lo compartió en un video que rápidamente se hizo viral en la plataforma.

Hoy 07:38

Un cerrajero decidió realizar una prueba durante 30 días para conocer cuánto podía acumular en un mes y, para ello, empezó a grabar sus jornadas diarias de trabajo. El resultado fue un éxito en TikTok, donde su video se viralizó rápidamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cerrajero, que usa la cuenta @cerrajeriadoscuatrosiete, mostró su jornada del día cuatro de su “trend”, donde detalló los trabajos realizados y el dinero que recaudó. Durante ese día, el cerrajero no solo demostró su habilidad, sino también el potencial económico que tiene esta actividad.

El día comenzó con un trabajo de cambio de cerradura, que le dejó $150.000. Luego, continuó con una anulación de cerradura por $40.000. A lo largo de la jornada, también realizó una apertura de domicilio que le permitió ganar $80.000, seguida por una apertura de puerta blindada que le dejó $125.000. Para finalizar, el cerrajero hizo copias de llave por $101.500.

En total, recaudó $496.500 en tan solo un día de trabajo. El video, que recibió 103 mil reproducciones y 5600 “me gusta”, desató una serie de reacciones entre los usuarios. Algunos comentaron sorprendidos: “¿Por qué no aproveché los cursos de cerrajería?”, “Qué ganas de ser cerrajero” y “Si no les gusta pagarlo, entonces aprendan a hacerlo”.

El video y la experiencia del cerrajero no solo sorprendieron por la cifra recaudada, sino también por el interés que generó acerca de esta profesión, a menudo subestimada, pero que en este caso, dejó claro su potencial en términos de ingresos.