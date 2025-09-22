El dólar oficial bajó $85 y cerró a $1430 en el Banco Nación

La cotización del dólar en los bancos, donde desde abril se pueden comprar divisas sin límites. También los precios del Blue, el MEP y el Cripto.

Hoy 16:36

El dólar oficial registró este lunes una fuerte baja de $45 y cerró a $1470 en los bancos, en una jornada cambiaria marcada por la calma relativa en los mercados. La baja representa un alivio temporal tras semanas de alta volatilidad en medio de la incertidumbre económica y política.

Desde abril, los ahorristas pueden comprar dólares oficiales sin restricciones, tras la eliminación del cepo en el mercado cambiario. Esta medida buscó incentivar la oferta de divisas formales y frenar la presión sobre los tipos de cambio paralelos.

Dólar Blue: cotiza a $1530, con una leve suba de $10 respecto al cierre anterior.

Dólar MEP: se mantiene estable en $1485, con variaciones mínimas en la operatoria con bonos.

Dólar Cripto: opera en torno a los $1492 en las principales plataformas de intercambio.

La baja del dólar oficial se da en un contexto de mayor intervención del Banco Central en el mercado mayorista, donde también se registró una leve apreciación del peso. Analistas destacan que la tendencia puede estar relacionada con mayores ingresos de divisas del agro y una menor demanda estacional, aunque advierten que la situación sigue siendo frágil.

Mientras tanto, los dólares financieros y alternativos continúan mostrando movimientos acotados, en un escenario donde los inversores siguen atentos a la evolución del programa económico y a las señales que pueda dar el Gobierno en torno al equilibrio fiscal y monetario.