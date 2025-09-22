Tras ser hospitalizado para nuevos chequeos médicos, Miguel Ángel Russo fue dado de alta

El técnico de Boca permaneció en una clínica este lunes por controles, tras haber estado internado hace dos semanas. Finalmente, llegada la tardecita, recibió el aval de los médicos para que pueda regresar a su casa.

Hoy 20:01

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a preocupar en Boca Juniors este lunes por la mañana. El entrenador de 69 años fue internado en la clínica Fleni para realizarse estudios programados, aunque los médicos decidieron aplicarle suero tras notar signos de debilidad. Horas más tarde, el DT recibió el alta médica y regresó a su domicilio.

El episodio ocurrió apenas un día después de que Russo estuviera presente en la Bombonera durante el empate 2-2 frente a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. Como el plantel tenía día libre, no fue necesario que sus ayudantes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, se hicieran cargo de los entrenamientos.

No es la primera vez en el semestre que Russo debe ser hospitalizado. A principios de septiembre estuvo internado durante una semana en el mismo instituto debido a una infección urinaria, lo que le impidió conducir algunas prácticas en su tercer ciclo en el club. En aquella ocasión, recibió el alta el 5 de septiembre y recién volvió a dirigir al plantel unos días después.

En ese entonces, el entrenador manifestó su malestar por las versiones sobre su estado físico. “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, señaló en conferencia de prensa tras el partido ante Rosario Central.

Por el momento, el cuerpo médico del club mantiene un estricto seguimiento sobre la evolución del técnico, mientras la dirigencia y el plantel se enfocan en la preparación del próximo compromiso oficial.