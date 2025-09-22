Pampita recuperó los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

En tiempo récord la modelo pudo reencontrarse con los dispositivos que conservaban los archivos de los seis años de vida de su hija fallecida.

“Sólo les pido a las personas que se llevaron las cosas, lo único de valor para mí son las fotos y videos de mi hija que están en unos teléfonos. Obviamente les ofrezco recompensa”, había rogado Pampita el lunes por la mañana tras el robo a su casa.

Sus plegarias a Dios, junto al desesperado pedido de su hermano Guillermo surtieron efecto, y a las pocas horas la modelo recuperó los dispositivos que guardaban los recuerdos de Blanca con vida.

“Dos personas de Avellaneda se comunicaron con Pampita y le devolvieron los cuatro teléfonos de la nena”, confirmaron en Los Profesionales de Siempre.

Ahí, un panelista experto en Policiales aclaró: “Hicieron un puente vía el abogado, Fernando Burlando, y ahí pudieron entregar los aparatos, pero la Policía todavía no sabe nada”.

El testimonio de quien encontró los teléfonos

Clarin.com habló con Gastón, uno de los que encontraron los teléfonos de Pampita: “Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos”.

“Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa”, continuó.

En cuanto al hallazgo de los teléfonos de Pampita, el hombre precisó: “La caja estaba tirada en una calle cerrada en Lanús o Avellaneda, no sé la dirección. Mi cuñado estaba por ahí trabajando y pensó que era otra cosa. Vio un paquete, lo agarró y estaban los teléfonos”.