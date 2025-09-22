“Estoy de frente”: la bronca de Leandro Paredes con un compañero en pleno partido ante Central Córdoba

El volante de Boca tuvo dos cruces importantes ante el conjunto ferroviario.

Hoy 15:14

El empate 2-2 entre Boca y Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 dejó un protagonista inesperado en el centro de las miradas: Leandro Paredes. El volante de la Selección argentina vivió el partido con mucha intensidad y protagonizó dos episodios que encendieron la polémica en La Bombonera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primero de ellos fue con Miguel Merentiel. Durante una jugada en ataque, el delantero uruguayo decidió descargar con otro compañero en lugar de habilitar a Paredes, que llegaba de frente al arco. La acción terminó en pérdida y el mediocampista campeón del mundo no ocultó su fastidio: “Ey, dámela b… que estoy de frente”, le gritó al atacante, en una escena que no pasó desapercibida.

Te recomendamos: De Felippe valoró la reacción de Central Córdoba ante Boca: “Nos sirve para seguir entendiendo el camino”

El cruce más picante se produjo con Alan Aguerre, arquero del Ferroviario. En una pelota que se fue por línea de fondo, Paredes quiso ejecutar el córner rápidamente, pero el guardameta intentó retenerla para sacar desde el arco. Hubo empujones, reclamos y tensión que obligaron a la intervención del árbitro, quien finalmente cobró saque de arco, desatando la bronca del mediocampista.

Con la igualdad, Boca dejó pasar la chance de quedar como líder de la Zona A, mientras que Central Córdoba festejó un punto de oro gracias a su reacción en el segundo tiempo.