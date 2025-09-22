El colegio La Asunción tuvo una jornada de juego libre y educación vial para estudiantes

Niños y niñas del nivel inicial y primer grado participaron de actividades lúdicas, de exploración y de aprendizaje en seguridad vial con el acompañamiento de sus familias.

Hoy 23:24

El colegio La Asunción llevó a cabo una Jornada de Juego Libre y Educación Vial, destinada a estudiantes del nivel inicial —en ambos turnos— y de primer grado del nivel primario. La propuesta tuvo como objetivo garantizar espacios en los que los niños pudieran jugar, moverse, explorar y expresarse sin la rigidez de actividades estructuradas, promoviendo la autonomía y la creatividad.

La directora del nivel inicial, Lic. Soledad Pece, destacó que este tipo de experiencias permiten recuperar el valor del juego en la infancia, a la vez que favorecen la cooperación, la convivencia y el respeto mutuo. “Los niños desarrollan capacidades, se ayudan entre compañeros y potencian su imaginación y pensamiento a través de propuestas abiertas”, explicó.

Por su parte, la directora del nivel primario, Lic. Cecilia Paz, señaló que la jornada fue especial porque los estudiantes ingresaron con sus rodados y encontraron diferentes propuestas lúdicas en el patio escolar. “Fue un día en el que pudieron crear, explorar, imaginar, tomar decisiones y vivir una experiencia inolvidable”, resaltó.

En el marco de la actividad, también se trabajó en educación vial con un taller dictado por personal de la Dirección de Tránsito y Transporte Urbano de la Municipalidad de la Capital, donde los niños aprendieron conceptos básicos de seguridad en la vía pública.

Desde la institución remarcaron la importancia del acompañamiento de las familias y del fortalecimiento del vínculo entre escuela y comunidad. Asimismo, hicieron hincapié en el papel del juego en la infancia como herramienta fundamental para la formación de ciudadanía.