“Golpe histórico”: Ucrania destruyó por primera vez aviones anfibios rusos

Ucrania celebró que una "unidad especial fantasma" logró un "golpe histórico" en el marco de la guerra con Rusia al destruir dos aviones anfibios rusos y un helicóptero en la zona de Crimea.

Imágenes del ataque fueron publicadas por la Oficina Central de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en su canal de YouTube y se observa cómo las fuerzas de Volodimir Zelenski destruyen los Be-12 Chayka, aeronaves creadas para desempeñar misiones de guerra antisubmarina y de patrulla marítima.

Según informó el diario ucraniano Kiev Independent, la agencia expresó: "Este es el primer ataque contra un Be-12 en la historia". La operación estuvo a cargo de la unidad especial Prymary ("fantasmas") de HUR, según fuentes oficiales del país invadido en febrero de 2022 por las tropas del presidente ruso, Vladimir Putin.

El mismo medio añadió que las fuerzas ucranianas también atacaron un helicóptero ruso Mi-8, según lo reportado por autoridades.

En el video se observan imágenes infrarrojas, en tonos de blanco, gris y negro, en las que la unidad ucraniana sobrevuela la zona. Una mira aparece en el centro de la pantalla. De golpe, destellos dan a entender que un disparo impactó en los objetivos rusos.

Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Be-12 sigue siendo un “activo clave de Rusia” en las patrullas aéreas que “salen de bases en la Crimea ocupada”.

“Es posible que esto haya sido simplemente un objetivo de oportunidad, o que Ucrania esté intentando degradar las capacidades de vigilancia marítima de Rusia antes de una operación específica”, señaló Mike Plunkett, experto naval de la compañía de inteligencia de defensa Janes.

Por otra parte, la fuerza aérea ucraniana dijo que detuvo 132 de los 141 drones de un ataque nocturno ruso.

El Kremlin dijo que tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas el domingo por la noche en ataques de drones ucranianos contra el centro vacacional de Foros.