En la previa a su discurso en la ONU, hubo protestas contra Donald Trump en Nueva York

Un grupo de manifestantes marchó e hizo una sentada con carteles que trataban de fascista al presidente de los Estados Unidos.

Hoy 11:17

Antes de la presentación de Donald Trump en la conferencia de las Naciones Unidas, un grupo de manifestantes realizaron una protesta en Nueva York, en las cercanías del edificio de la ONU, pera rechazar la intervención del mandatario norteamericano.

Los movimientos se encontraban realizando una sentada en la 2da avenida y la 42, una arteria por la cual deberían cruzar las comitivas presidenciales que se dirigen al edificio de la ONU. Mientras, la policía de Nueva York se llevaba detenidos decenas de manifestantes que protestaban

En el lugar se repetían los carteles que acusaban a Trump de fascista y afirmaban que él era la emergencia, según mostró un móvil en vivo de TN. Por la manifestación se demoró la llegada del mandatario al edificio.

El de Trump es uno de los discursos más esperados de la jornada. Según indica el New York Times, Trump podría poner el foco en las instituciones multilaterales como la ONU.

El lunes, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que Trump promovería "la renovación de la fuerza estadounidense en todo el mundo" y "abordaría cómo las instituciones globales han deteriorado significativamente el orden mundial".