Un niño de 5 años celebró su amor por las Malvinas con excombatientes como invitados en su cumpleaños

Genaro, un niño de Venado Tuerto, celebró su cumpleaños con una temática única: las Islas Malvinas. El pequeño, apasionado por la causa, sorprendió a todos cuando eligió a los excombatientes como invitados especiales para su fiesta.

Hoy 08:17

Un niño de cinco años celebró su cumpleaños de una manera muy especial en Venado Tuerto, Santa Fe, eligiendo una temática que toca el corazón de todos los argentinos: las Islas Malvinas. La historia de este pequeño se ha hecho viral luego de que su familia compartiera su admiración por la causa Malvinas, que comenzó en el jardín de infantes y fue creciendo con el tiempo.

Según relató su mamá en diálogo con El Litoral, Genaro comenzó a interesarse por la historia de las Malvinas después de una actividad escolar realizada por el 2 de abril, fecha de la conmemoración de la Guerra de Malvinas. Tras la actividad, el niño volvió a su casa lleno de entusiasmo, repitiendo con firmeza que “las Islas Malvinas son argentinas”. Desde ese momento, su interés por el tema creció, viendo documentales, dibujos y leyendo sobre el conflicto, mostrándose cada vez más fanático de la causa.

Cuando se acercaba la fecha de su cumpleaños, su mamá le preguntó sobre la temática de la fiesta, sugiriéndole la opción de celebrarlo con el personaje “Sonic”, pero Genaro sorprendió a todos al rechazar la propuesta y optar por las Islas Malvinas como tema central. Fue entonces cuando su familia, emocionada por su pasión, decidió organizar una celebración con esa temática.

Unos días antes del evento, la tía de Genaro tuvo la brillante idea de invitar a excombatientes para darle una sorpresa al pequeño. Así, se acercaron a la fiesta Sergio Moreno, Juan Carlos Lagos y Miguel Vega, tres excombatientes de la ciudad, quienes accedieron encantados a cumplir el sueño del niño.

El domingo, cuando los excombatientes llegaron a la casa de Genaro, el pequeño salió corriendo a abrazarlos, emocionado por cumplir su sueño. El momento, que quedó registrado en video, emocionó a todos los presentes. Genaro, con una sonrisa en el rostro, le dijo a su mamá: “Esto es un sueño cumplido” y aseguró que nunca olvidaría lo vivido.

Uno de los excombatientes, Sergio Moreno, compartió lo que sintió al participar en este emotivo encuentro: “Estábamos re emocionados cuando llegamos al lugar y nos vinimos muy contentos y sorprendidos ante la pasión del niño”, relató.

Moreno destacó el profundo conocimiento que Genaro tiene sobre la causa Malvinas, diciendo: “Genaro habla como si fuera un adolescente sobre Malvinas”, lo cual lo dejó sorprendido. “Es sorprendente que un nene de 5 años lleve tanto la causa Malvinas dentro”, agregó, orgulloso de ver que la memoria histórica sigue viva en las nuevas generaciones.

Sergio también expresó su esperanza de que la causa Malvinas siga siendo recordada por las futuras generaciones: “Esto nos deja la pauta de que la causa Malvinas va a seguir por mucho tiempo más y no se va a perder. Que la sigan los niños, que la sigan los jóvenes. Ya nosotros estamos grandes, pero estas cosas nos dan fuerza para seguir”, concluyó con orgullo, asegurando que “la juventud siga malvinizando”.

Este emotivo encuentro entre un niño y los excombatientes es un recordatorio de que la memoria histórica y el sentimiento de soberanía sobre las Islas Malvinas continúan vivos, transmitidos con amor y compromiso de generación en generación.