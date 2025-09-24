Ratificó su postura: Donald Trump dijo que el cambio climático es “una estafa”

El presidente norteamericano realizó polémicas declaraciones y mantiene su punto de vista sobre un tema que preocupa al mundo entero.

Líderes de 118 países celebran este miércoles una cumbre en Nueva York en la que defenderán la lucha contra el cambio climático. No estará Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump aseguró el martes en su discurso ante la Asamblea General que esta causa es una "estafa" y una "tontería".

El primer ministro chino, Li Qiang, tenía previsto abrir en la sede de Naciones Unidas en Nueva York este encuentro, en el que más de un centenar de países dibujarán sus planes para combatir el calentamiento global.

Todo ello al día siguiente de que Trump clamara desde la tribuna, en un largo discurso, que la batalla contra el cambio climático es "la mayor estafa jamás efectuada contra el mundo", que las previsiones de incremento de temperatura vienen de "gente estúpida que ha hecho gastar fortunas a sus países", y que las energías renovables carecen de la eficacia de los combustibles fósiles.

El dirigente chino, cuyo país emite el 30% de los gases de efecto invernadero del planeta, anunciará previsiblemente un objetivo histórico: reducir las emisiones de aquí a 2035.

Hasta la fecha, China no se ha comprometido nunca a recortar sus emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del efecto invernadero. En su lugar ha prometido alcanzar un tope de emisiones antes de 2030, lo cual parece estar logrando con cinco años de adelanto gracias al auge de la energía solar y los autos eléctricos.

La mayoría de países ricos, históricamente los más contaminantes, alcanzaron dicho tope hace décadas, pero carecen de un plan creíble para llegar a la neutralidad carbono dentro de 25 años.

"Todas las miradas apuntan a China", dijo a AFP Li Shuo, del centro de reflexión Asia Society.

Li Shuo espera un objetivo de reducción conservador, de entorno al 10% o incluso inferior, para los diez próximos años.

Una meta que, si bien puede decepcionar a los ambientalistas, demostrará el compromiso de Beijing con el multilateralismo climático. "China es ahora mismo la superpotencia de las tecnologías verdes", afirmó.

Una COP 30 que se anuncia difícil

El secretario general de la ONU, António Guterres, sólo invitó a esta reunión a los países dispuestos a presentar objetivos actualizados de lucha contra el calentamiento para el año 2035.

Dicha pauta es una obligación del histórico Acuerdo de París de 2015. Los países miembros, es decir casi la totalidad del planeta salvo un puñado como Irán, Libia y pronto Estados Unidos, fijan libremente sus objetivos, pero deben actualizarlos cada cinco años.

Los compromisos, no obstante, se anuncian insuficientes en muchos casos. Y la mayoría van con retraso, empezando por la UE, donde Francia y Alemania bloquearon la presentación a tiempo de un plan más ambicioso.

Todo ello refuerza la expectación con la hoja de ruta china, que permitirá además recalcular la trayectoria mundial antes de la gran cumbre del clima prevista en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, la COP30, que se anuncia peliaguda.

"Las COP no son eventos aislados. Reflejan las tensiones geopolíticas", dice a propósito la directora general de la cita brasileña, Ana Toni.

Equilibrismo diplomático

La ONU trata de mantener un equilibrio entre catastrofismo y confianza en la diplomacia.

De un lado, Guterres reconoció en una entrevista con AFP que la esperanza de limitar el calentamiento a 1,5º C al final de este siglo, en comparación con mitad del XIX, "estaba a punto de derrumbarse".

La comunidad científica estima que en este momento el calentamiento es ya de 1,4 ºC.

Por otro lado, el jefe de ONU Clima, Simon Stiell, insiste en que el Acuerdo de París de 2015, que estableció dicho objetivo y los objetivos por país, está funcionando, al menos en parte.

"Sin la cooperación climática en la ONU, nos dirigiríamos a un escenario de 5 ºC de calentamiento, un futuro posible. Hoy en día vamos más bien camino de 3 ºC. Es demasiado, pero la curva está mejorando", dijo el lunes en Nueva York.

Parte de esa "mejoría" viene de China. La mitad de la electricidad viene de la quema de carbón, pero esa proporción era de alrededor del 75% hace una década.