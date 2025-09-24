El descanso adecuado es una clave olvidada para controlar el peso

En entrevista con Noticiero 7, la nutricionista Luz Gerez Carabajal destacó la importancia de establecer horarios regulares para dormir y cenar liviano para evitar el sobrepeso y mejorar la salud.

Hoy 14:46

En una reciente entrevista en vivo en Noticiero 7, la Lic. Luz Gerez Carabajal, nutricionista, abordó el tema de la importancia del descanso adecuado en el control del peso. Durante la conversación, destacó que dormir bien no es un lujo, sino un hábito esencial de salud, que a menudo se olvida cuando se habla de la prevención del sobrepeso.

Según Gerez Carabajal, el simple acto de mantener horarios regulares para acostarse y levantarse puede tener un impacto significativo en la energía y el bienestar general. Además, recomendó que las personas cenen liviano y no tan tarde, ya que una cena pesada y tardía puede dificultar el descanso y contribuir al aumento de peso.

"La clave está en dormir bien para permitir que el cuerpo realice todos sus procesos metabólicos y regenerativos durante la noche. No se trata solo de la comida, sino de crear un equilibrio general en el estilo de vida", expresó la nutricionista.

La experta subrayó que el descanso adecuado favorece la regulación hormonal y el control del apetito, lo que hace que sea una herramienta poderosa para prevenir el sobrepeso. Además, enfatizó que un buen sueño puede mejorar el rendimiento físico y mental, brindando más energía para las actividades cotidianas.