En la Bombonerita, se festejó la eliminación de River en la Copa Libertadores

Hoy 00:49

La eliminación de River de la Copa Libertadores no pasó desapercibida en el mundo Boca. Mientras el Xeneize disputaba su partido de básquet en la Bombonerita, el público presente explotó cuando Palmeiras metió el 2 a 1 en Brasil y empezó a sellar la clasificación.

El equipo de básquet de Boca venció por 82 a 67 a Racing de Chivilcoy en la Liga Nacional, pero el momento más llamativo se vivió en las tribunas: los hinchas celebraron el gol del Verdao con una típica canción de cancha, en clara referencia a la derrota del eterno rival.

El festejo quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fanáticos xeneizes mezclaron la alegría por el triunfo en la Bombonerita con la cargada futbolera de turno.