Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 SEP 2025 | 18º
X
Somos Deporte

En la Bombonerita, se festejó la eliminación de River en la Copa Libertadores

El festejo quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Hoy 00:49

La eliminación de River de la Copa Libertadores no pasó desapercibida en el mundo Boca. Mientras el Xeneize disputaba su partido de básquet en la Bombonerita, el público presente explotó cuando Palmeiras metió el 2 a 1 en Brasil y empezó a sellar la clasificación.

El equipo de básquet de Boca venció por 82 a 67 a Racing de Chivilcoy en la Liga Nacional, pero el momento más llamativo se vivió en las tribunas: los hinchas celebraron el gol del Verdao con una típica canción de cancha, en clara referencia a la derrota del eterno rival.

El festejo quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fanáticos xeneizes mezclaron la alegría por el triunfo en la Bombonerita con la cargada futbolera de turno.

TEMAS Club Atlético River Plate Club Atlético Boca Juniors Copa Libertadores

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Interceptaron un vehículo con carne de origen ilícito y aprehendieron a dos personas
  2. 2. “Estamos en el camino correcto”: Milei recibió un premio de Bessent y volvió a agradecer el respaldo de EEUU
  3. 3. Detuvieron al ex jefe antidrogas de Evo Morales por narcotráfico
  4. 4. River quedó eliminado de la Copa Libertadores y las redes explotaron con memes
  5. 5. Violento choque entre motocicletas en Pozuelos dejó un menor y un hombre en grave estado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT