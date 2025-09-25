El lenguaje corporal de tu perro: señales de confianza y seguridad

Descubrí cómo reconocer esas señales y fortalecer el vínculo con tu mejor amigo.

Hoy 09:29

Los perros son maestros en comunicarse sin palabras. A través de sus posturas, miradas y pequeños gestos nos transmiten emociones que van desde la alegría hasta el miedo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre todas esas señales, existe una que revela de manera muy clara si tu perro realmente confía en vos: mostrarse vulnerable al recostarse panza arriba.

Cuando un perro se tumba sobre su espalda y deja al descubierto su vientre, está mostrando una de las partes más delicadas de su cuerpo. En la naturaleza, ningún animal expone su abdomen si no se siente seguro en su entorno. Si tu perro lo hace a tu lado, significa que te considera alguien de total confianza, un compañero en el que puede relajarse sin temor a ser lastimado.

Perros