Grave: alumna de 16 años denunció que fue abusada cuando participaba de un evento escolar

La víctima explicó que se dirigía al baño de la institución cuando fue abordada por los depravados. Su madre realizó la denuncia policial.

Hoy 07:46

Una grave denuncia por abuso sexual infantil está siendo minuciosamente investigada en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual y tiene como víctima a una alumna de 16 años, residente en el interior del departamento Alberdi.

El dramático episodio se conoció cerca de las 23 del sábado cuando María (nombre ficticio) —mamá de la víctima, de 41 años— se presentó ante los efectivos de la Comisaría 18 e informó que su hija fue ultrajada.

En medio de un estado de nerviosismo, la mujer explicó que su hija —una adolescente de 16 años— se encontraba participando de un evento escolar en una institución del paraje Campo Alegre junto con compañeros y autoridades educativas.

Pese al hermetismo con el que se maneja la investigación, se supo que el ataque se registró en un momento en el que la adolescente se trasladó al baño del establecimiento junto con una compañera que también participada de las actividades escolares.

Allí la menor habría sido abordado por dos sujetos —no trascendió si serían adultos externos a la institución— quienes aprovechando que su acompañante estaba dentro del sanitario, la abordaron y le tocaron sus partes íntimas por debajo del uniforme que llevaba puesto.

La víctima tras el ataque regresó hasta donde se encontraban las docentes y las puso al tanto de lo sucedido. Desde el colegio llamaron a su madre quien luego se dirigió a sede policial.

Cuando los uniformados se enteraron del grave episodio, llamaron a la fiscal Florencia Tórrez —de turno por la mencionada Unidad Fiscal— para contarle lo ocurrido.

La representante del Ministerio Público Fiscal, tras conocer todos los detalles del caso, ordenó un relevamiento vecinal en los domicilios de los acusados —quienes se encuentran identificados por las autoridades policiales— y de la vivienda de la damnificada, así como también una entrevista a la compañera de la víctima con la que se trasladó al baño.

Además, la Fiscalía pidió que la adolescente en compañía de su madre se presente hoy en el MPF para ser entrevistada por los psicólogos del cuerpo forense y reciba contención psicológica tras el aberrante ataque que sufrió.