El tiempo para este lunes 22 de diciembre en Santiago del Estero: calor, humedad y tormentas aisladas durante toda la jornada

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada inestable, con elevada humedad, chaparrones y tormentas tanto de día como de noche.

Hoy 01:45

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 22 de diciembre Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por el calor, la alta humedad y la inestabilidad climática.

La temperatura mínima será de 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 32°, con un alto porcentaje de humedad, lo que incrementará la sensación térmica. Durante todo el día se prevén tormentas aisladas y chaparrones, condiciones que se mantendrán también durante la noche.

El organismo nacional advierte que las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente, por lo que se recomienda precaución al circular, especialmente en zonas con acumulación de agua.

En cuanto al martes, el SMN anticipa un leve ascenso de la temperatura máxima, que llegará a los 33 grados, mientras que la mínima descenderá a 21°. Si bien continuará el calor, las condiciones podrían mostrar una leve mejora, aunque no se descartan episodios de inestabilidad.