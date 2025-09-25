Boca recibe otra mala noticia: un titular se lesionó y podría ser baja contra Defensa y Justicia

Mientras Miguel Ángel Russo continúa en observación, el chileno no pudo terminar la práctica y preocupa por un posible desgarro en uno de sus aductores.

La situación en Boca Juniors se complica justo cuando Miguel Ángel Russo permanece internado en observación y no estuvo presente en los entrenamientos de este miércoles en La Bombonera ni del jueves en el predio de Ezeiza. Las noticias que llegaron desde el entrenamiento matutino no fueron alentadoras: Carlos Palacios, mediocampista titular, sufrió una molestia muscular que lo obligó a abandonar la práctica antes de finalizarla.

El jugador chileno, de 25 años, sintió dolor en uno de sus aductores, y aunque se le realizarán estudios para determinar la gravedad, desde Boca ya especulan con un posible desgarro. En caso de confirmarse, Palacios no estaría disponible para el partido de este sábado frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Además, su recuperación será clave para las siguientes dos jornadas: el mediocampista también corre riesgo de perderse los encuentros ante Newell’s en La Bombonera y Barracas Central como visitante, dependiendo de los tiempos que requiera su rehabilitación.