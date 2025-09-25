Al menos dos personas terminaron en el hospital tras ser atacadas por una ardilla con hambre

La ardilla agresiva atacó a vecinos del condado de Marin, en Estados unidos. El roedor sorprendió a peatones, provocando mordidas y arañazos que requirieron atención médica.

Hoy 19:01

Los residentes de una ciudad del Área de la Bahía de San Francisco están en alerta por una ardilla agresiva que ha enviado al menos a dos personas a la sala de emergencias para recibir tratamiento médico.

Joan Heblack contó a la filial de ABC KGO-TV que caminaba por el vecindario de Lucas Valley en San Rafael cuando una ardilla, aparentemente de la nada, la atacó en la pierna, arañándola y mordiéndola.

“Se aferró a mi pierna. La cola volaba por aquí arriba. Yo decía: ‘¡Quítenmela, quítenmela!’”, relató Heblack.

Isabel Campoy también dijo que fue atacada mientras caminaba por la misma zona. La ardilla se lanzó desde el suelo hacia su cara y terminó en su brazo, dejándolo ensangrentado, según contó.

Ambas mujeres acudieron a la sala de emergencias, informó la estación de televisión en su reportaje del lunes.

Ahora se han colocado volantes advirtiendo a los residentes que la ardilla no es una broma y que más de cinco personas han sido atacadas por una “ardilla muy mala” que “aparece de la nada”.

Lisa Bloch, de Marin Humane, dice que no han recibido reportes de ataques de ardillas desde mediados de septiembre. Si la ardilla vuelve a aparecer, la organización sin fines de lucro coordinará con el estado para retirar al animal, señaló.

“Hemos visto este tipo de comportamiento antes”, dijo. “Casi siempre es porque alguien ha estado alimentando al animal”.

Lo bueno es que las ardillas no son vectores de la rabia. Ella afirma que la gente nunca debe alimentar a la fauna silvestre.

San Rafael está en el condado de Marin, a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de San Francisco.