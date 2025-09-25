Ingresar
Central Córdoba no pudo con Tigre y sufrió una dura derrota en el Estadio Único

El Ferro perdió por 1-0 ante el Matador y dejó pasar la chance de afianzarse en zona de clasificación.

26/09/2025

Central Córdoba sufrió una dura derrota como local ante Tigre por 1-0, en el marco de la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional

El Ferroviario, que venía de rescatar un valioso empate frente a Boca en La Bombonera, no tuvo una buena noche y dejó escapar una oportunidad clave de sumar para afirmarse en la zona de clasificación.

El único gol del encuentro llegó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando Elías Cabrera sorprendió con un remate que, tras un desvío, descolocó al arquero Alan Aguerre y terminó en el fondo de la red. El tanto fue suficiente para que el Matador se lleve el triunfo.

Con más empuje que ideas, el Ferro intentó llegar a la igualdad en los minutos finales, pero no logró quebrar la defensa visitante. 

Ahora, el equipo de Omar De Felippe deberá buscar la recuperación en la próxima fecha, cuando visite a Argentinos Juniors. En tanto, Tigre intentará seguir de racha en Victoria ante Defensa y Justicia.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tigre

