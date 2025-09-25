Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025 | 35º
X
Somos Deporte

Central Córdoba quiere reencontrarse con el triunfo en el Clausura recibiendo a Tigre

El Ferroviario, que viene entonado tras el empate en La Bombonera, se mide con el Matador en el Estadio Único "Madre de Ciudades".

Hoy 19:16
Central Córdoba festejo

Este viernes desde las 21:15, Central Córdoba y Tigre se medirán en el Estadio Único Madre de Ciudades en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura. Viví el encuentro en El Clásico por Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto de Omar De Felippe viene de un valioso empate 2-2 en La Bombonera ante Boca, pero arrastra tres partidos sin ganar, incluido el tropiezo 2-0 frente a Vélez en la Supercopa Argentina. De todas maneras, su buen inicio de campeonato lo mantiene quinto en la Zona A con 14 puntos, dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

Del otro lado estará Tigre, que cortó una mala racha al imponerse 2-0 a Aldosivi en Victoria. Antes de ese triunfo, el equipo de Diego Dabove acumulaba cuatro encuentros sin victorias, entre ellos la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia (M). Actualmente suma 12 puntos y ocupa el noveno puesto, con la misma cantidad que Defensa y Justicia, aunque el Halcón lo supera por diferencia de gol y se queda con el último boleto a octavos.

El probable once de Central Córdoba vs. Tigre

  • Central Córdoba (Omar De Felippe): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón..


TEMAS Club Atlético Tigre Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba quiere reencontrarse con el triunfo en el Clausura recibiendo a Tigre
  2. 2. Violento choque frontal entre colectivo y auto en Ojo de Agua deja un muerto
  3. 3. Dolor y pedidos de justicia en el adiós a las tres chicas asesinadas en Florencio Varela
  4. 4. El tiempo para este viernes 26 de septiembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por vientos y máxima de 35ºC
  5. 5. Brutal ataque en La Banda: un joven casi pierde la mano tras ser atacado a machetazos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT