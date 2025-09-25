Derrota de la Reserva de Central Córdoba ante Argentinos Juniors

El partido se disputó en el predio CEFFA del conjunto porteño.

Hoy 21:48

La Reserva de Central Córdoba cayó por 2-0 frente a Argentinos Juniors en uno de los encuentros correspondientes a la 11ª fecha del Torneo Clausura Proyección, que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. El partido se disputó en el predio CEFFA del conjunto porteño.

Los goles del local fueron convertidos en el segundo tiempo: Lautaro Ovando, a los 14 minutos, abrió el marcador, mientras que Facundo Carrizo, a los 41, sentenció el resultado definitivo.

Con esta derrota, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán se mantiene con 11 puntos y cayó a la 11ª posición de la Zona A, quedando fuera de los puestos de clasificación.

El próximo compromiso de la Reserva Ferroviaria será el jueves 2 de octubre a las 19, cuando reciba en el estadio Alfredo Terrera a Unión de Santa Fe.