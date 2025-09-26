El intendente Daniel Ruiz entregó tablets y una notebook a estudiantes del Cens N° 5 de Clodomira

Más de 40 alumnos del Cens N° 5 recibieron tablets y la institución una notebook, en un acto que reafirma el compromiso del intendente con la educación y la inclusión tecnológica.

El intendente Daniel Ruiz llevó a cabo la entrega de tablets a más de 40 estudiantes que cursan el último año del Cens N° 5 de Clodomira, como parte de un esfuerzo por fortalecer la educación en la localidad. Además, se entregó una notebook a las autoridades de la institución para optimizar las actividades administrativas.

Este acto simboliza un paso más en el compromiso de la gestión de Ruiz por reducir la brecha digital y fomentar la igualdad de oportunidades para los estudiantes de la ciudad y sus alrededores. Las herramientas tecnológicas, adquiridas con fondos municipales, permitirán a los adolescentes acceder a mejores condiciones para su formación y estar más preparados para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más globalizado.

"Esto es parte de nuestra política pública. Entregamos más de 40 dispositivos a los estudiantes de los últimos años del Cens, con el objetivo de contribuir en su inserción en el mundo de la tecnología y promover la capacitación del capital humano", manifestó el intendente durante la ceremonia.

Ruiz también destacó que esta acción tiene un doble significado: primero, la capacitación tecnológica para los estudiantes, y segundo, un símbolo de inclusión, en línea con los valores del gobernador Gerardo Zamora, quien siempre promueve la idea de que "no somos más que nadie ni menos que ninguno".

En su discurso, el intendente también agradeció el trabajo de los docentes del Cens N° 5, reconociendo su labor esencial en el crecimiento de la provincia y del país.

“Gracias a los alumnos, al rector y a toda la comunidad educativa por promover esta relación y trabajo interinstitucional. Entre todos estamos construyendo la ciudad que soñamos”, concluyó el mandatario, reiterando su apoyo continuo a la educación local.