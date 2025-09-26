Wanda Nara en el ojo de la tormenta: el polémico concurso de $5 millones y la tensión con su exmarido

La conductora lanzó una jugosa propuesta a sus seguidores, pero lo que parecía un generoso regalo terminó en escándalo por las condiciones impuestas y los comentarios sobre su relación con Maxi López.

Hoy 08:09

Wanda Nara sigue siendo el centro de atención en las redes sociales, esta vez por un concurso que prometía 5 millones de pesos a uno de sus seguidores. Todo comenzó cuando la conductora anunció que regalaría esta gran suma, dejando a todos expectantes. El primer requisito para participar era simple: confirmar la participación. Sin embargo, lo que parecía ser una oportunidad de ganar rápidamente se tornó en una gran polémica.

Tras la confirmación, Wanda comenzó a comunicarse por privado con cada uno de los concursantes y les dio nuevas instrucciones. Les pidió que se registraran en una plataforma de juegos y que enviaran una captura de pantalla como prueba. Además, agregó un detalle que no pasó desapercibido: “Listo, superfacil. Además con cada 5 mil que recargues sumás una chance por el celu y el 208 0KM”. Esta condición dejó a muchos usuarios sorprendidos, ya que se trataba de una propuesta que involucraba recargas monetarias para aumentar las probabilidades de ganar.

El revuelo no se hizo esperar. Muchos usuarios se sintieron decepcionados y criticaron las bases y condiciones de la propuesta, acusando a Wanda de hacer pasar el concurso por algo más complejo y orientado a promover recargas en lugar de un verdadero sorteo. Las críticas no tardaron en multiplicarse, y la controversia creció aún más.

Además de las acusaciones sobre el concurso, los usuarios aprovecharon para cuestionar la relación de Wanda con su exmarido, Maxi López, quien acaba de aterrizar en la Argentina para sumarse a MasterChef Celebrity (Telefe). La situación se tensó aún más cuando Maxi compartió una historia en sus redes. En la foto, se la veía a Wanda recostada en un sofá, acompañada de la leyenda: “No te presentaste a la reunión. ¡Debés una cena!”. Este comentario despertó aún más especulaciones sobre el estado de la relación entre ambos, haciendo estallar una nueva polémica en torno a la conductora.

Lo que parecía ser un simple concurso de redes sociales terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo, con críticas tanto por el contenido del concurso como por las tensiones familiares de Wanda Nara.