Marco Bezzecchi marca una diferencia en la práctica final del viernes

La Aprilia de Marco Bezzecchi sorprendió al terminar el primer día del GP de Japón de MotoGP al frente en la tabla de tiempos.

Hoy 09:53

En medio de algunas sorpresas en los nombres que cierran el Top10 de la Práctica de MotoGP que ordena las tandas de Clasificación del sábado, fue Marco Bezzecchi, con Aprilia, el mejor. Entre los saldos negativos están Álex Márquez y Jorge Martín, obligados a hacer la Q1 del sábado e intentar pescar alguno de los dos lugares que pasan a la Q2 para definir las mejores posiciones de largada. En tanto, Marc Márquez pasó el primer día de trabajo en Motegi sin llamar la atención, pues su compañero en Ducati, Francesco Bagnaia, se había impuesto en el ensayo libre y en la tanda pre clasificatoria fue el mencionado Bezzechi el mejor.

La 17ma fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo tuvo al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), con un tiempo de 1m43s193, delante de los españoles Pedro Acosta (KTM) y Marc Márquez (Ducati). Este último podría sellar el domingo su séptima corona en la clase MotoGP y la novena contando cada categoría del mundial.

En la mañana, el propio Bezzechi había tenido dos caídas, pero se rehízo en la tarde. Al revés fue el balance de su compañero Jorge Martín, quien fue dos veces al suelo en la tanda vespertina y ahora estará obligado a recuperar posiciones en la Q1, al haber quedado fuera de los diez mejores del viernes.

Joan Mir (Honda) y Fabio Di Giannantonio (VR46) se colocaron en posiciones de avanzada, completando el quinteto del frente detrás de Bezzechi, Acosta y Marc. Un paso más atrás de ellos, llegando hasta los diez mejores del día, están Luca Marini (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Raúl Fernández (Trackhouse) y Johann Zarco (Honda).

VALENTÍN PERRONE FUE 6°

El español David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) dominó la sesión vespertina de Moto3, la categoría menor del mundial de motociclismo de velocidad, donde el hispano argentino Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) ocupó el sexto lugar. El mejor tiempo de la divisional fue de 1m55s234 mientras que el ‘Coyote’ Perrone paró el reloj a 514 milésimas de ese registro, en tanto que Marco Morelli fue 22° a 1s762 de la punta.