Russo, otra vez ausente: Úbeda define el equipo de Boca ante Defensa y Justicia

El DT sigue internado en la clínica Fleni y todo indica que no estará en Florencio Varela. Claudio Úbeda quedó al mando y prueba variantes para cubrir la baja de Carlos Palacios.

Hoy 11:24

Lo que era una sospecha terminó confirmándose: Miguel Ángel Russo continúa internado y por tercer día consecutivo no se presentó en la práctica de Boca. Todo apunta a que el entrenador no podrá estar este sábado en Florencio Varela, cuando el Xeneize visite a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Ante la ausencia del técnico, Úbeda junto a Juvenal Rodríguez quedaron al frente del último entrenamiento en Ezeiza. Allí, el Sifón tiene la misión de definir el 11 inicial, con la obligación de meter mano tras el 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera.

La primera complicación es la lesión de Carlos Palacios, quien sufrió un desgarro y quedó descartado. Entre las opciones que analiza Úbeda aparecen Alan Velasco y Williams Alarcón para ocupar su lugar. Además, siguen de baja Edinson Cavani y Exequiel Zeballos, mientras que Ander Herrera vuelve a estar disponible tras superar una nueva lesión muscular, aunque iría al banco.

De esta manera, Boca repetiría a 10 de los 11 titulares que empataron con los santiagueños, con la única modificación obligada por la ausencia de Palacios. Una vez finalizada la práctica, el plantel quedó concentrado a la espera del duelo en el Tito Tomaghello, que todo indica se jugará sin la presencia de Russo en el banco.