Alan Velasco reemplaza a Carlos Palacios en Boca para visitar a Defensa y Justicia

Miguel Russo, aún hospitalizado, definió el once con el ex-Independiente desde el arranque en Florencio Varela. El chileno quedó descartado por una distensión muscular.

Hoy 13:34

En la previa del duelo clave ante Defensa y Justicia, Boca sufrió un contratiempo de último momento: Carlos Palacios quedó desafectado por una distensión del músculo pectíneo izquierdo y será reemplazado por Alan Velasco. La decisión fue tomada por el cuerpo técnico encabezado por Úbeda y Juvenal Rodríguez, con el aval de Miguel Ángel Russo, que continúa internado y es duda para estar en el banco este sábado a las 19.

La idea original era repetir el equipo que empató 2 a 2 ante Central Córdoba en La Bombonera, pero la lesión del chileno obligó a un cambio. Palacios, de buen rendimiento en la última fecha, no pudo terminar la práctica del jueves y los estudios confirmaron la dolencia.

Velasco, que había perdido la titularidad en el Clausura tras un arranque con protagonismo, recupera terreno en el once inicial. El ex-Independiente lleva 28 partidos en Boca, con un gol y una asistencia, y buscará aprovechar esta nueva oportunidad para justificar los 10 millones de dólares que pagó el club por su pase.

Otra opción que estuvo sobre la mesa era Williams Alarcón, en caso de apostar por un mediocampo más defensivo, pero el chileno finalmente esperará su chance en el banco de suplentes.

La probable formación de Boca ante Defensa y Justicia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.