Boca quiere volver al triunfo visitando a Defensa y Justicia con el apoyo de su gente

El Xeneize jugará este sábado desde las 19 en el Norberto Tomaghello por la fecha 10 del Torneo Clausura, con público visitante y el arbitraje de Jorge Baliño.

26/09/2025

Tras el empate 2-2 con sabor a derrota ante Central Córdoba en La Bombonera, Boca se mide esta tarde ante Defensa y Justicia en Florencio Varela desde las 19 en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.

El cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento del último partido, y la idea inicial era repetir el once ante el Halcón. Sin embargo, surgió una baja obligada: Carlos Palacios sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y no podrá jugar. Su reemplazo podría ser Alan Velasco, que pica en punta.

Boca ocupa actualmente el cuarto puesto de la Zona A del Clausura con 14 puntos en nueve partidos. Venía de una racha de tres triunfos consecutivos, pero los empates frente a Rosario Central y Central Córdoba frenaron su ascenso. En la tabla anual, el Xeneize se mantiene segundo, igualado con Rosario Central, y en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Por su parte, Defensa y Justicia atraviesa un momento irregular, con dos derrotas consecutivas: ante Estudiantes y en casa frente a Platense. El Halcón ocupa el octavo lugar de la Zona A con 12 puntos, siendo por ahora el último clasificado a los octavos de final. En la tabla anual, está a ocho unidades de Huracán, que marca el corte para ingresar a la próxima Copa Sudamericana.

Posible formación de Defensa y Justicia vs. Boca

Defensa y Justicia (DT: Mariano Soso): Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez.

Boca (DT: Miguel Ángel Russo): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez.