Sobre la hora, Defensa y Justicia amargó a Boca en Florencio Varela

El Halcón se impuso 2-1 con un doblete de Abiel Osorio en un final electrizante. Leandro Paredes había igualado de penal y marcó su primer gol desde su regreso al Xeneize.

Hoy 21:45

En un cierre de película, Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Boca Juniors en Florencio Varela por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El encuentro parecía encaminarse al empate, pero un inspirado Abiel Osorio lo definió en el descuento para darle el triunfo al Halcón.

El partido fue discreto durante gran parte de su desarrollo y recién en el tramo final llegaron las emociones. A los 84 minutos, Osorio abrió el marcador de penal para los locales. tra una infracción de Marchesín. La respuesta del Xeneize no tardó en llegar: a los 88’, también desde los doce pasos, Leandro Paredes marcó su primer gol oficial desde su regreso al club, igualando el marcador.

Cuando todo indicaba reparto de puntos, apareció nuevamente Osorio en el 90+4 para sellar el 2-1 definitivo y desatar la euforia en Varela. Boca, que no contó con Miguel Russo en el banco, se quedó con las manos vacías tras un cierre que lo sorprendió.

Con esta victoria, Defensa y Justicia sumó tres puntos vitales en su lucha en el Clausura, mientras que Boca dejó escapar una gran chance de acercarse a los puestos de vanguardia.