Miguel Ángel Russo recibió el alta médica pero no estaría en el banco en Florencio Varela

El entrenador xeneize dejó la clínica Fleni este viernes al mediodía y ya está en su casa. Su presencia ante Defensa y Justicia parece poco probable.

Hoy 14:29

La mejor noticia para Boca llegó en la antesala del partido ante Defensa y Justicia: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica Fleni, donde estuvo internado desde el miércoles por estudios programados y un cuadro de deshidratación. El técnico, de 69 años, ya descansa en su casa, aunque lo más probable es que no esté en el banco este sábado en Florencio Varela.

Russo había comenzado la semana con chequeos médicos y una breve internación, aunque el martes sorprendió al regresar al predio de Ezeiza, donde fue recibido con un abrazo viral de Juan Román Riquelme. Sin embargo, un día después debió volver a ser hospitalizado y permaneció allí hasta este viernes. La buena noticia llegó pasado el mediodía, justo cuando el plantel almorzaba antes de dirigirse a la concentración en el hotel Intercontinental.

Los médicos recomendaron reposo absoluto para el DT, al menos por unos días, por lo que se estima que Úbeda y Rodríguez serán quienes conduzcan al equipo en el duelo válido por la fecha 10 del Torneo Clausura. Lo más importante, de todos modos, es que Russo ya está en su casa y podrá enfocarse en la recuperación.

Los convocados de Boca vs. Defensa y Justicia

  • Arqueros: Marchesín, Brey y García.
  • Defensores: Advíncula, Barinaga, Figal, Di Lollo, Costa, Pellegrino, Blanco y Fabra.
  • Mediocampistas: Battaglia, Paredes, Belmonte, Alarcón, Braida, Zenón, Ander Herrera y Martegani.
  • Delanteros: Velasco, Janson, Aguirre, Merentiel y Giménez.

