El municipio continúa realizando visitas domiciliarias para la actualización de datos poblacionales

Agentes sanitarios recorren el barrio para actualizar el censo poblacional, detectar necesidades de salud y brindar información preventiva a las familias.

Hoy 14:40

En el marco de las políticas de prevención y acceso equitativo a la salud, el CAMM Nº7 del barrio Avenida llevó a cabo una nueva jornada de visitas domiciliarias como parte de las "rondas sanitarias" organizadas por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda. Durante la actividad, los agentes sanitarios recorrieron distintos sectores del barrio con el objetivo de actualizar el censo poblacional, detectar necesidades de salud en las familias y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Además de las tareas de actualización, se brindó información preventiva sobre temas de salud y se realizaron controles básicos en los hogares visitados, garantizando el acercamiento de los servicios de salud municipal a quienes más lo necesitan.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó la importancia de esta iniciativa: “Este trabajo casa por casa es una herramienta fundamental para conocer de cerca la realidad de cada familia, identificar riesgos y acercar los servicios de salud municipal a quienes más lo necesitan. Es parte de la política pública que impulsamos con el intendente Roger Elías Nediani para garantizar el acceso equitativo y cercano a la salud en todos los barrios”.