Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025 | 35º
X
Locales

El municipio continúa realizando visitas domiciliarias para la actualización de datos poblacionales

Agentes sanitarios recorren el barrio para actualizar el censo poblacional, detectar necesidades de salud y brindar información preventiva a las familias.

Hoy 14:40
Datos

En el marco de las políticas de prevención y acceso equitativo a la salud, el CAMM Nº7 del barrio Avenida llevó a cabo una nueva jornada de visitas domiciliarias como parte de las "rondas sanitarias" organizadas por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda. Durante la actividad, los agentes sanitarios recorrieron distintos sectores del barrio con el objetivo de actualizar el censo poblacional, detectar necesidades de salud en las familias y fortalecer el vínculo con la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además de las tareas de actualización, se brindó información preventiva sobre temas de salud y se realizaron controles básicos en los hogares visitados, garantizando el acercamiento de los servicios de salud municipal a quienes más lo necesitan.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó la importancia de esta iniciativa: “Este trabajo casa por casa es una herramienta fundamental para conocer de cerca la realidad de cada familia, identificar riesgos y acercar los servicios de salud municipal a quienes más lo necesitan. Es parte de la política pública que impulsamos con el intendente Roger Elías Nediani para garantizar el acceso equitativo y cercano a la salud en todos los barrios”.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba quiere volver a sonreír ante Tigre en el "Madre de Ciudades"
  2. 2. Dolor y pedidos de justicia en el adiós a las tres chicas asesinadas en Florencio Varela
  3. 3. Violento choque frontal entre colectivo y auto en Ojo de Agua deja un muerto
  4. 4. El tiempo para este viernes 26 de septiembre en Santiago del Estero: alerta amarilla por vientos y máxima de 35ºC
  5. 5. Brutal ataque en La Banda: un joven casi pierde la mano tras ser atacado a machetazos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT